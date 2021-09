Les avantages de créer votre site vous-même

C’est plus facile que vous ne le croyez

Il se peut que vous soyez perplexe à l’idée de faire votre site web vous-même. Peut-être pensez-vous que cela est impossible, car vous ne savez pas coder ou que vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique. Heureusement, il existe des CMS qui vous permettent de créer des sites vitrine, des blogs ou des boutiques en ligne facilement. Tout a été simplifié, vous n’avez pas besoin de coder! Dans le cas de WebSelf, tout a été conçu avec la façon glisser et déposer. Il suffit de prendre l’élément désiré, puis de le déposer à l’endroit où vous le désirez. Des encadrés vous indiquent aussi où il est possible de mettre les éléments. Le processus de création est aussi facile. Commencez par choisir un modèle de site qui vous plaît, personnalisez-le avec vos textes et vos images, puis publiez-le lorsque vous êtes satisfait du résultat. Bref, c’est plus facile que vous le croyez de créer son site web.

Une nouvelle expérience

Que vous soyez intéressé par l’informatique ou non, la création d’un site web est une expérience qui mérite d’être essayée. Cela peut certainement vous aider à mieux comprendre tout le travail qu’il y a derrière un site web. Vous devez choisir les images qui soutiendront vos textes, rédiger du contenu et faire la promotion du site lorsqu’il est terminé. Puis, vous aurez à faire votre référencement afin de bien vous positionner sur les moteurs de recherche. «Il est très important de se renseigner sur les bases du référencement naturel afin d’éviter des erreurs faciles à éviter. Je conseille vivement de consacrer quelques heures à la lecture de blogs ou à regarder quelques vidéos Youtube sur le sujet. On doit avant tout retenir la combinaison gagnante du SEO : un site techniquement au point, un contenu dense et de qualité et des liens vers son site!» indique Guillaume Fleureau, auteur sur le Blog Digital.

Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas laissé à vous-même lors de la création d’un site web. Nous avons un blog où il y a plusieurs articles sur comment réaliser votre site, votre promotion et votre référencement. Nous avons aussi une page d’aide où on peut trouver les réponses à vos questions et au besoin, nos conseillers web sont là pour vous donner un coup de main!

Allez-y à votre rythme

Une chose qui est bien lorsque vous faites votre site web est que vous êtes la personne en contrôle. Vous n’avez pas besoin d’attendre après autrui pour voir votre projet avancer. Allez-y à votre rythme et selon votre inspiration du moment. Vous pouvez aussi bien tout faire pendant un week-end pluvieux que d’étaler votre projet sur plusieurs semaines. Par ailleurs, plusieurs de nos clients aiment pouvoir modifier leur site au besoin. Il est possible de faire des modifications à votre site WebSelf même après qu’il soit publié sur le web. Plus besoin d’envoyer un courriel et d’attendre que les changements soient apportés. Vous n’avez qu’à vous connecter, puis de modifier la section désirée.

Faites-le à votre goût

Si vous avez une idée précise de ce que vous voulez, il peut être très intéressant de créer son site soi-même. La plupart du temps, vous n’avez pas besoin de modules compliqués pour avoir votre place sur le web. Commencez par faire des recherches et de noter les sites que vous aimez bien en général. Au besoin, vous pouvez jeter un coup d’oeil à notre page Exemples. Vous y trouverez différents sites faits par nos clients avec notre éditeur. Il y en a pour tous les goûts, il y a des sites d’entreprises, de restaurants, de gîtes et d’artisans. Ensuite, choisissez l’un de nos designs, un modèle pour la création de votre site. Prenez en considération la structure du modèle. Ainsi, il ne vous restera qu’à changer les éléments avec les vôtres.

Plus abordable

Lorsqu’on commence un nouveau projet, que ce soit une nouvelle entreprise, un blog ou une boutique en ligne, nos moyens sont souvent limités. Les coûts d’un professionnel sont souvent importants. En attendant les premières retombées, vous pouvez économiser beaucoup d’argent en créant votre premier site web. Si vous n’êtes pas certain de votre intérêt ou de vos compétences, vous pouvez essayer notre éditeur gratuitement. Toutes nos fonctionnalités de base et nos modèles de site sont gratuits. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec notre éditeur. Puis, si vous avez besoin de plus de pages ou de certaines fonctions, nous avons des forfaits répondant à différents besoins. Si vous n’êtes pas certain, vous pouvez demander des soumissions à des agences ou à des pigistes.

Un résultat final dont vous serez fier

Une chose que nous entendons souvent de nos clients est qu’ils sont fiers de leur site. En effet, lorsque nous créons quelque chose nous-mêmes de A à Z, cela nous procure un sentiment de travail accompli. C’est comme de faire un jardin pour la première fois. Au départ, on ne sait pas trop quoi faire et à la fin on a ses premiers légumes. Avec le temps, on s’améliore et l’on apprend de ses erreurs. C’est la même chose pour un site web. Nous croyons que votre site sera l’un des outils importants pour apporter votre projet plus loin. Par ailleurs, plusieurs de nos clients se sont même mis à créer plus d’un site pour les personnes de leur entourage!

En conclusion, nous espérons avoir réussi à vous donner le goût d’essayer de créer votre site web. Commencez par le début: faites vos recherches, établissez un plan, choisissez un modèle de site avec une structure qui vous plaît et créer! Notre dernière recommandation serait d’essayer différentes options et éléments jusqu’à ce que vous soyez entièrement satisfait du résultat final. Notre équipe reste à votre disposition pour vous aider au besoin!